Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Ekonomi Bankasının (TEB) başlattığı kampanya kapsamında, maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emekliler 850 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında olanlar 1.125 TL promosyon avantajından yararlanacak. 2.500 TL üzeri olan emekliler ise 1.250 TL promosyon alabilecek. Ayrıca banka, emekli kişiye, yakınlarına tavsiye ederek TEB Emekli Bankacılığı Ailesi’ne kazandırdığı müşteriler için de, kişi başına 150 TL ve toplamda 1.500 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Böylece emekli maaşı 2.500 TL üzerinde olanlar, toplam 2.750 TL’ye varan promosyondan yararlanma imkânına sahip olacak.

Halkbank da, emeklilere yönelik promosyon ödemesi uygulaması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile protokol imzaladı. Bankanın promosyon tutarı; 1.500 TL’ye kadar brüt maaşlarda 500 TL, 1.500 TL-2 bin 500 TL arası brüt maaşlarda 625 TL, 2 bin 500 TL ve üstü brüt maaşlarda 750 TL olacak. Ödemeler tek seferlik yapılacak, uygulamadan yararlanan emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca Halkbank’tan alma taahhüdü verecek. Başvurular Halkbank şubeleri, ATM’leri, İnternet Şubesi ve “0850 222 0 400” DIALOG kanalı aracılığıyla yapılabilecek.