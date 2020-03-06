Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman devi Lufthansa, 770 uçağının 150’sini yere indirme kararı aldı. 2020 başından bu yana şirket hisselerindeki kayıp yüzde 27’yi buldu. Bir başka havacılık devi United Airlines da, iç hatlarda kapasite küçülten ilk ABD’li firma oldu. Şirket işe alımları da durdurdu ve onlarca çalışanı ücretsiz izne çıkarma kararı aldı. Birkaç hafta içerisinde rezervasyonlarda artış görülmediği takdirde, önlemlerin mayıs ayına kadar uzatılabileceği açıklandı. Havacılık endüstrisindeki ilk iflas haberi ise İngiltere’den geldi. Önceki yıl Avrupa’nın en büyük bağımsız bölgesel hava yolu şirketi olan ve 110 milyon sterlinlik yatırımla Connect Airways tarafından satın alınan Flybe iflas etti. İngiltere içi ve Avrupa’da pek çok şehre uçan şirketin 72 uçaklık filosu var. İflasla birlikte 2 bin kişinin işi de tehlikede... Öte yandan TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “Bu virüsün ısıya dayanıklı olmadığı ve havaların ısınmasıyla birlikte kontrol altına alınabileceği söyleniyor. Bu ayı atlatırsak, problem olmayacağına inanıyorum” dedi.