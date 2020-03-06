Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine gelen Bakan Turhan, istasyonda bulunan yüksek hızlı trene bindi ve bir süre aracı kullandı. Turhan’ın yer aldığı yüksek hızlı tren, 14 kilometrelik test sürüşünün ardından istasyona geri döndü. Sivas-Ankara arası, karayolu ile 446 kilometre. YHT hattının uzunluğu ise 406 kilometre. Yaz aylarında hizmete açılacak YHT ile hem yol kısalacak hem konforlu ve nitelikli bir yolculuk imkanı sağlanacak. Sivas-Ankara arasında ulaşım, YHT ile 2 saate düşecek. İstanbul-Sivas arası “seyahat süresi” ise 5 saati bulacak.