Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmde bu seneyi “Patara Yılı” olarak ilan etti. Bunun üzerine Patara’da çalışmalar başladı. Bölgede inceleme yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, bir toplantı düzenledi. Özellikle Patara Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan ve her sene on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Gelemiş Mahallesi üzerinde durulan toplantıda şu kararlar alındı: Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Gelemiş Köyü Koruma ve Tasarım Projesi hayata geçirilecek. Tabii yapılar korunacak, gerekirse onarılacak. Tarihî yapılar restore edilecek. Bölgede görsel estetiğe sahip natürel, çevreye uyumlu, sürdürülebilir ve dayanıklı malzemeler kullanılacak. Hedeflenen turist sayısının yakalanması için eğlence, dinlenme ve yemek gibi günübirlik faaliyetlerin düzenleneceği bir ortam oluşturulacak. Yapılacak çalışmalar ile geçen sene yaklaşık 330 bin kişinin ziyaret ettiği Patara, bu sene bir milyonun üzerinde turisti ağırlayacak.