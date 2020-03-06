Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında yükseliş hız kesmiyor. Güne 328 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en yüksek 330 lira seviyesini gördü. En düşük ise 326.1 liraya geriledi.

Coronavirüsün dünya üzerinde hızla yayılması, jeopolitik risklerin oluşması güvenli liman olarak tabir edilen altına yönelimi artırdı.

Havacılık sektörünü olumsuz etkileyen coronavirüs dünya üzerindeki ticareti de yavaşlattı. Bunun da ülkelerin büyüme rakamlarına olumsuz yansıması bekleniyor.

Gram altın saat 07:46 itibarıyla 330 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ons altın ise 1676 dolar seviyesinde.