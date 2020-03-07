Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Ülkemizde kadınların çalışma hayatına katılımında önemli gelişmeler kaydedildi. Kadınların iş gücüne katılma oranı, geçtiğimiz 10 yılda erkeklere göre dört kat daha hızlı arttı. Bu gelişmelerin altında kendimize özel çözümler üretmemizin rolü var” dedi. Emine Erdoğan, Borsa İstanbul’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen “Gong Kadın-Erkek Eşitliği İçin Çalıyor” programına katıldı. Geleceğin dünyasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanındaki uzmanların yıldızının parlayacağının aşikar olduğunu dile getiren Erdoğan “Fakat bu alanlarda kadınların sayısı ne yazık ki henüz istenilen oranda değil. Yalnızca yüzde 25’i kadınlardan oluşuyor. Fakültelerimizde bilim ve teknoloji alanlarında kız öğrenci sayılarımızı artırmak, bir temenninin ötesine geçmelidir. Kız öğrencilerimizin sayıca az oldukları bölümlere yönelmelerinde, gerekli olan özendirmeye daha çok mesai harcamamız gerektiğine inanıyorum. Geleceğin dünyası tasarlanırken kadın aklının zengin hazinelerine son derece ihtiyacımız var” diye konuştu.

OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ

Dünya Ticaret Örgütü’ne göre kadınların, kazandıklarının yüzde 90’ını ailelerine, eğitime, sağlığa ve topluma yatırdıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: Buradan da anlıyoruz ki toplumsal ve sosyal ilerlemenin anahtarı, kadınların hayatın her alanında daha fazla yer almasıyla sağlanabilir. Çok şükür bugün çok önemli pozisyonlarda lider kadınlarımız var. Bakanlarımızı, milletvekillerimizi, şirket yöneticilerimizi, ekonomiye, ihracata can katan kadın girişimcilerimizi gururla takip ediyoruz. 2020, çok önemli bir yıl. Millî egemenliğimizin 100. yılı. Biz bu vatanın müdafaasını kadın erkek birlikte yaptık. Anadolu kadının yürek gücü, istiklal mücadelemizin en önemli cephanesi oldu. Bundan sonra da 2023 hedeflerimize uzanan yolda omuz omuza yürüyeceğiz.

KALYON KÜLTÜR KAPILARINI AÇTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kalyon Holding’in, kültürel üretimi desteklemek amacıyla kurduğu; sergilere, söyleşilere, müzik dinletilerine ve sanat alanında pek çok etkinlik ve organizasyona ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür’ün açılışına katıldı. Katılımcılar, mekânın ilk etkinliği olan fotoğrafçı Ahmet Polat’ın “Kökler” adlı sergisini gezdi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, katılımından dolayı Erdoğan’a hediye takdim etti.

BORSADA GONG 8 MARTİÇİN ÇALDI

Borsa İstanbul’daki programda Emine Erdoğan ile birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, kadınların gücü ve yolunun açık olması için gong çaldı. Emine Erdoğan “Kadınların güçlü ve donanımlı olması, çok daha sağlam ve öz güvenli nesillerin yetişmesine sebep olur” dedi. Bakan Pekcan da “2004 yılında kadınların iş gücüne katılımı yüzde 23 iken bu oranı yüzde 34’lere taşıdık. Yüzde 60’ları hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Arıcan ise şunları söyledi: Hükûmetimiz kadınların sorunlarını dikkate alarak istihdamda daha fazla bulunmaları için gerekli çalışmaları titizlikle yönetmektedir. Demokratik, ileri bir toplum olabilmek için; kadınların güçlendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.