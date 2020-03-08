Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde faizlerde yaşanan gerileme ile birlikte kredi genişlemesi hızlandı. BDDK verilerine göre 20 Aralık 2019’da 1 trilyon 619 milyar lira düzeyinde bulunan toplam krediler, şubat sonunda 1 trilyon 714 milyar liraya kadar yükseldi. Tüketici kredileri ise 572 milyar liradan 606 milyar liraya tırmandı. Bunun üzerine Merkez Bankası harekete geçti. Tüketici kredilerindeki belirgin artışın büyüme kompozisyonu, enflasyon ve dış denge üzerinde oluşturacağı olumsuz etkilere dikkat çeken Merkez Bankası; aynı zamanda yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullandırılan finansmanın da, ciddi anlamda kredi büyümesinde yol açtığını gözlemledi. Bu amaçla zorunlu karşılık düzenlemesinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verildi. Yıllık reel kredi büyüme oranı yüzde 15’in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanabilmeleri için, söz konusu oranı yüzde 15’in altına çekmesi; yüzde 15’in altında olan bankalar için ise yüzde 5’in üzerinde olması kararlaştırıldı. Ayrıca hesaplamalara sektörel kısıtlama da getirildi. Değişiklikle krediler, daha çok konut ve seçilmiş sektörlerdeki ticari faaliyetlere yönlendirildi. Yapılan açıklamada “Yeni uygulamanın, kredi arzının tüketimden ziyade sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek verimli ve üretim odaklı sektörlere yönlendirilmesine, cari işlemler dengesinin olumlu etkilenmesine ve finansal istikrarın desteklenmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir” denildi.

1 LİRAYA EFT DEVRİ BAŞLADI

Merkez Bankasınca, para ve kıymetli maden transfer işlem ücretlerine sınır getirilmesini içeren tebliğ yürürlüğe girdi. Buna göre EFT işlemlerinden alınacak ücret, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması hâlinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 2 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL’yi geçemeyecek. İşlem tutarının 1.000 TL ile 50 bin TL arasında olması hâlinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak; işlem tutarının 50 bin TL üzerinde olması durumunda ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak. Havale işlemlerinde uygulanacak azami ücretler, EFT işlemleri için belirtilenlerin yarısı oranında olacak. Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret ise, işlem tutarının azami yüzde 15’ine kadar belirlenebilecek.