Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

İŞKUR, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını belirlemek için bu yıl içerisinde 350 bin iş yerini ziyaret edecek. Özellikle yeni kurulan iş yerlerine öncelik verilmesi planlanırken, bu doğrultuda 150 bin iş yeri hedefi ortaya konuldu. İŞKUR’un iş ve meslek danışmanları 81 ilde iş verenlerle bir araya gelerek, kapsamlı bir şekilde talep topluyor. Danışmanlar ayrıca iş gücü piyasasının mevcut durumunu, istihdam sayısını, ihtiyaçlarını belirliyor. Böylece eleman bulmada sıkıntı yaşanan meslekler ve yol haritasının çıkarılması sağlanacak. Danışmanlar branşlarına göre hizmet verecek. İş verene, kurumun desteklerini tanıtma, iş gücü talebi almak, teşvik gibi konularda bilgilendirme yapacaklar. Danışmanlar kadın, engelli ve gençlerin daha fazla istihdama katılması için de iş birliğine gidecek. Tüm ihtiyaçlar detaylı analiz edildikten sonra, gerekli görülen illerde ve alanlarda yeni meslek kursları açılacak.