Dolar ve euro bugün ne kadar? (9 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar ve euro bugün ne kadar? (9 Mart 2020 dolar - euro fiyatları)

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 9 Mart 2020 dolar kuru son dakika! Petrolde yaşanan yüzde 30'luk rekor düşüşün ardından dolar ve euro güne yükselişle başladı. Dolar 6.15 TL seviyelerine tırmanırken, euro 7 lirayı geçti.

Dolar bugün ne kadar, euro kaç TL? 9 Mart 2020 dolar kuru son dakika! Geride bıraktığımız hafta Moskova'dan, Suriye'ye yönelik gelen olumlu haberlerle 6.07 seviyelerine gerileyen dolar/TL, ABD borsalarında yaşanan corona virüs paniğinin etkisiyle yeniden 6,10'un üzerine tırmandı. Küresel borsalar corona virüs salgınının ekonomide tahribat oluşturacağından kaygılanan yatırımcıların riskli varlıklardan çıkışı sürdürmesiyle birlikte sert kayıplarına devam ederken dolar/TL'de güne 6.20'nin hemen altında başladı. Kur daha sonra 6,15-6,16 TL seviyelerinde dengelendi. Euro/TL ise 7 liranın üzerine çıktı. Euro sabah saatlerinde 7,02 liradan el değiştirdi. Yatırımcılar hisse senedi gibi riskli piyasalardan çıkarak tahvil piyasasına sığınmasıyla birlikte küresel borsalar keskin gerilerken, petrol fiyatları Suudi Arabistan'ın resmi satış fiyatlarını düşürmesinin ardından %30'a yakın geriledi. Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un altında kapanışların olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,05'in gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 6,15'in direnç olarak izleneceğini söyledi. (NTV)

Etiketler : dolar ne kadar,euro ne kadar,euro bugün ne kadar son dakika,döviz son durum,