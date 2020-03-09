Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz” dedi.
Bakan Selçuk: Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz
09.03.2020 - 10:36 | Son Güncelleme: 09.03.2020 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Genç istihdamı için 17 milyon euro destek sağlıyoruz” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : genç istihdamı,destek,ekonomi,zehra zümrüt selçuk,
686777 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/686777.aspx
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