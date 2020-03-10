Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkanlı Holding’in yatırım amaçlı öğrenci evi markası Univa, yurtdışı atağına kalktı. Türkiye’de Sakarya, Kocaeli ve Düzce’de öğrenci evi projelerine imza atan Univa’nın yurtdışındaki ilk durağı, öğrenci evi sektörü 50 milyar sterlini bulan İngiltere oldu. Cardiff’teki South Wales Üniversitesi’ne beş dakika yürüme mesafesinde olan proje kapsamında OPTO markasının sahibi Experience Investment ile işbirliği yapıldı. Erkanlı Holding, 728 öğrenci evinin yer aldığı projede 140 üniteyi İngiliz ortağı ile beraber geliştirecek ve satışını yapacak. Proje; yaklaşık 660 bin TL karşılığında İngiltere’de mülk sahibi olma imkânı sağlıyor. Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, öğrenci evinde Amerika ve İngiltere’nin öncü pazarlar olduğunu vurguladı. İngiltere’de öğrenci evi alanlara vergi avantajları gibi birçok kolaylığın ve teşvikin sağlandığına dikkat çeken Erkanlı, öğrenci evlerinin geleneksel gayrimenkul yatırımlarına göre en az iki kat daha fazla kira getirisi sağladığını söyledi. Erkanlı, tüketiciye alternatif bir gayrimenkul yatırım aracı sunduklarını anlattı. Yurtdışındaki projelere devam edeceklerini vurgulayan Erkanlı, “Almanya’da da düşünüyoruz ama etap etap gideceğiz. İtalya, İspanya, Portekiz gibi yerlerde de aynı şekilde. İlk etapta İngiltere’de başlamak istedik” dedi. Rıza Erkanlı, Türkiye’de 430 milyon TL’yi bulan öğrenci evi yatırımlarına devam ettiklerini, Cardiff’te, OPTO ile olan ortaklık yatırımının ise 96 milyon TL’yi bulacağını, bu rakamın da yaklaşık 12 milyon sterline denk geleceğini ifade etti.

YÜZDE 7 KİRA GARANTİSİ

İngiltere’de 1.2 milyon öğrenci için ev ihtiyacı olduğunu belirten Erkanlı Holding Genel Müdürü Evrim Karayel ise, şöyle konuştu: “Yatırımcılar, 82 bin 950 sterlinden başlayan ve 114 bin 950 sterline kadar olan fiyatlarla öğrenci evlerine sahip olabiliyor. Öğrenci evleri 21 metrekare ile 28 metrekare alan arasında değişiyor. Projemizde 5 yıl boyunca sterlin üzerinden yüzde 7 kira garantisi taahhüt ediyoruz.”