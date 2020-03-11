Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EKONOMİ SERVİSİ

Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD) Başkanı Rengin Ağılönü, sektörün katma değer ve istihdam imkanlarıyla Türkiye için öne çıkan iş alanlarından biri olmaya devam ettiğini belirterek, 2020 yılı istihdam öngörülerinin ise 117 bin kişi olduğunu söyledi. Ağılönü, bu yıl yeni çağrı merkezlerinin açılmaya devam edeceğini ve altıncı bölge teşviklerinin sürdüğünü de aktardı. Türkiye’de çağrı merkezlerinin yüzde 51’inin Anadolu’da olduğunu ve özellikle genç ve kadın istihdamına önemli katkıda bulunduğunu dile getiren Ağılönü “Artık her ilde bir tane çağrı merkezi var. İstihdamın yüzde 51’i üç büyük ilin dışına yayılıyor” diye konuştu. Türkiye Çağrı Merkezi Pazarı 2019 Araştırmasının sonuçlarına göre telekom, finans ve kamunun sektördeki istihdamın yüzde 65’ini sağladı. İstihdamda ilk sırayı yüzde 33’lük payla telekom firmaları alırken, onu finans ve kamu kurumları izledi. Sektörde kadın çalışan oranı yüzde 64. Yaş ortalaması ise 26. Üniversite mezunu olanların oranı yüzde 66 olurken, müşteri temsilcilerinin yüzde 46’sının çalışma süresi 3 yılın altında.