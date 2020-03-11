Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online alışveriş platformu Amazon’un kurucusu ve CEO’su olan Jeff Bezos küresel piyasalardaki düşüşten en çok etkilenen insan oldu. Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Bezos’un serveti bir günde 5,6 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar TL) azaldı.

Bu düşüşler sonucu dünyanın en zengin 500 insanının serveti toplam 238,5 milyar dolar eridi. Bu düşüşten en büyük kayıpla çıkan isimlerinden biri Jeff Bezos oldu. Bezos’un yaklaşık 118 milyar dolar olan kişisel serveti 112 milyar dolara geriledi.

Microsoft’un kurucusu Bill Gates ise benzer şekilde 1 günde 5,12 milyar dolar kaybetti. Microsoft hisselerindeki yüzde 6,78’lik kayıp sonrası Gates’in kişisel serveti 106 milyar dolara geriledi.

LVMH’nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault ise borsalardaki düşüşler sebebiyle 4.36 milyar dolar kaybetti. Bloomberg’in haberine göre, küresel piyasalardaki düşüşten en çok etkilenen isim ise Carlos Slim oldu. Bir günde 6 milyar dolar kaybeden Slim’in kişisel serveti 50 milyar doların altına indi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde yer alan 500 isimden sadece 17’sinin servetinde artış yaşandı. Serveti en çok artan isim 536 milyon dolarlık artışla Çinli Qin Yinglin oldu.