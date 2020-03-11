Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! Altın fiyatlarında hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor…

ALTIN FİYATLARI 11 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 11 Mart Çarşamba günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 327 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 11 Mart Çarşamba günü 543 TL'den satılıyor.