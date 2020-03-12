Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve katılım sigortacılığı alanında faaliyet gösteren Katılım Emeklilik, faizsiz sağlık sigortası ürünlerini Katılım Sağlık markası altında topladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek “Faiz hassasiyeti olanların özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere portföyümüze Katılım Sağlık markamızı ekledik. ‘Emeklilik’ ve ‘Hayat’ kategorilerinin yanına sağlığı da katarak yeni bir yapı kurduk. Türkiye’nin ilk ve tek katılım esaslı özel sağlık sigortasını hayata geçirmiş olduk” dedi. Türkiye’de özel sağlık sigortası yaptıran kişi sayısının tamamlayıcı sağlık sigortalılarla birlikte 3,7 milyona ulaştığını ifade eden Sincek “3,7 milyon adet poliçe sahibi 7,7 milyar lira prim ödedi” diye konuştu. Özel sağlık sigortasında katılım şirketlerinin payının henüz yüzde 1 bile olmadığını anlatan Sincek, Katılım Emeklilik’in sağlık alanındaki prim tutarının 5,3 milyon lira müşteri sayısının 25 bin kişi olduğunu söyledi. Sincek “Yabancı Sağlık Sigortası, Seyahat Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünlerimiz teveccühle karşılandı. Özellikle TSS ürünümüz ile 500’ün üzerinde anlaşmalı hastanede, SGK’lı vatandaşlarımızın katılım payı ödemeden hizmet alabilmesini sağlıyoruz. Son iki yıldır umre ve hacca giden vatandaşlarımızı biz sigortalıyoruz. Yılın başından itibaren 2,4 milyar TL fon büyüklüğüne; 160 bin aktif sigorta sözleşmesine, 671 bin BES ve OKS (Otomatik Katılım) sözleşmesine ulaştık” ifadelerini kullandı.