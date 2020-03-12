Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüketiciler Birliğine uzaktan ya da kapıdan satış yöntemiyle mağduriyet yaşayanların tamamının gelmediğini aktaran Şahin “İnsanlar genellikle ‘tüh dolandırıldık’ diyor ve sineye çekiyor. Başvuruda bulunmuyor. Türkiye’de şu anda bu konunun mağduru en az bir milyon kişi var. İstediği ürün gelmiyor, muhatap da bulamıyor, sosyal medya hesabından engelleniyor, telefonlarına, adresine hiç ulaşılamıyor. O zaman muhatabımız, bizden parayı tahsil eden kargo firmaları” dedi. Şahin, tüketicinin mağdur olmaması için bu şirketlerin ürünlerini naklettiği firmaların dolandırıcı olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.