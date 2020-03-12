Tüketiciler Birliğine uzaktan ya da kapıdan satış yöntemiyle mağduriyet yaşayanların tamamının gelmediğini aktaran Şahin “İnsanlar genellikle ‘tüh dolandırıldık’ diyor ve sineye çekiyor. Başvuruda bulunmuyor. Türkiye’de şu anda bu konunun mağduru en az bir milyon kişi var. İstediği ürün gelmiyor, muhatap da bulamıyor, sosyal medya hesabından engelleniyor, telefonlarına, adresine hiç ulaşılamıyor. O zaman muhatabımız, bizden parayı tahsil eden kargo firmaları” dedi. Şahin, tüketicinin mağdur olmaması için bu şirketlerin ürünlerini naklettiği firmaların dolandırıcı olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.
Uzaktan ve kapıdan satış mağduru bir milyon kişi var
12.03.2020 - 03:31 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 03:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, uzaktan ya da kapıdan satışlarda en az bir milyon kişinin mağdur edildiğini söyledi.
Etiketler : uzaktan satış,
687400 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/687400.aspx
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