Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Pekcan, "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık" dedi. Bakan Pekcan, "Haksız fiyat artışları ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız" ifadesini kullandı.