Ticaret Bakanı Pekcan, "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık" dedi. Bakan Pekcan, "Haksız fiyat artışları ile ilgili Türk Ceza Kanunu'na göre gereğini yapacağız" ifadesini kullandı.
Bakan Pekcan: Fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık
12.03.2020 - 13:35 | Son Güncelleme: 12.03.2020 - 13:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan, "81 ilde sağlık malzemesi ve gıda konusunda fiyat artışları ile ilgili eş zamanlı denetimlere başladık" dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ruhsar Pekcan,fiyat artışı,
687489 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/687489.aspx
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