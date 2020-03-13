Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üstelik bu mecraları sadece haberleşmek ve eğlenceli içerik üretmek için kullanmayıp yeni bir gelir kapısı olarak değerlendiriyoruz ve ülkemizde bir milyon kullanıcı bu mecralar üzerinden sosyal ticaret yapıyor. Fiziki bir iş yerine ihtiyaç duymadan 30 bin liraya kadar vergilendirilmeyen satış yapma olanağı tanıyan bu sistem kadınlar için de ciddi bir gelir kapısı. Türkiye’de sosyal ticaret yapanlar için linkle ödeme sistemi sunan Paymes’in verilerine göre Instagram ve Facebook gibi etkileşimin yüksek olduğu kanallardan satış yapan pek çok kadın girişimci bulunuyor. Türkiye genelinde Paymes linkiyle satış yapan yaklaşık 600 bin kullanıcının yüzde 51,2’sini kadınlar oluşturuyor. Bireysel e-İhracat geliri sağlanan Etsy Pazar yerinde satış yapan kadınların oranı ise yüzde 71. Öte yandan pek çok kadın da alışverişini sosyal medya üzerinden satış yapan bireysel kullanıcılara kaydırdı. Sosyal medyadan alışveriş yapan kadınların oranı yüzde 54,7’yi buldu.