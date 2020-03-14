Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ Genel Müdürü Ahmet Taşkın, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali projesi olan Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santralinin panellerini üretmek üzere Ankara’da üretim fabrikası kurduklarını ifade etti. Çin Elektronik Teknolojisi Grubu Şirketinin fabrikayı kurduğunu dile getiren Taşkın, anahtar tesliminden sonra şirketin iki yıl boyunca fabrikanın işletmesine de teknik katkı sağlaması için anlaştıklarını anlattı. 15 Haziran’a kadar bütün kurulum işlemleri tamamlanıp ilk üretim başlayacak. İlk üç yıl üretilecek bütün panelleri şirket kendisi kullanacak. Ardından iç ve dış taleplere karşılık verecek. 400 milyon dolar yatırım değeri bulunan fabrikada 1.300 kişiye istihdam sağlanacak. Silikon işleme teknolojisini Türkiye’ye kazandıracak fabrika, faaliyete geçtiğinde “ingot, wafer, hücre ve modül” imalatını tek çatı altında yapabilen Türkiye’nin ilk entegre tesisi olacak. Yılda 500 megavatlık üretim kapasitesiyle hizmet verecek olan fabrikanın ilk üretimleri, Güneş YEKA 1 Projesi kapsamında kurulacak toplam 1.000 megavat kurulu güce sahip Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santralinde kullanılacak.