Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esnafın işleri de bu durumdan etkilendi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken “Minibüs, dolmuş, halk otobüsleri, kantinler, pastaneler, lokantalar, kuaförler, mağazalar gibi toplu alanlarda işler durma noktasına geldi” dedi. Esnaf için mart ayında yapılacak vergi ve SGK primi ödemelerinin temmuza ertelenmesini isteyen Palandöken, şunları söyledi: Virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkıp, hayat normale dönene kadar elektrik, su, doğalgaz dahil olmak üzere tüm mali yükler de ertelenmeli. Esnaf ve sanatkârlarımıza en az 6 ay geri ödemesiz, faizsiz kredi verilmeli. Ayrıca prim borcundan dolayı hastane desteği alamayan esnafa da, ilaç yardımı yapılmalı. En azından yıl sonuna kadar bunun önü açılmalı.