Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bütün dünya borsalarında benzer kayıplar yaşandı. En çok değer kaybeden hisse, yüzde 40 ile Turcas Petrol oldu. Bu hisseyi yüzde 36’lık düşüşle Netaş Telekomünikasyon, yüzde 33’lük azalışla Odaş Elektrik takip etti. Tek yükselen ise yüzde 5,45 ile Eczacıbaşı İlaç oldu. Bu arada geçen hafta Kapalıçarşı’da işlem gören altının gram fiyatı yüzde 2,53’lük azalışla 320,20 liraya geriledi. Serbest piyasada dolar, yüzde 3,32’lik kazançla 6,31 TL’yi buldu. Analistler, hastalığın seyrine ilişkin gelişmelerin, bütün piyasalar üzerinde etkili olmaya devam edeceğini belirtiyor.