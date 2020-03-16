ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.
Fed politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti
16.03.2020 - 00:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 - 00:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.
Kaynak: AA
Etiketler : ABD,FED,
688241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/688241.aspx
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