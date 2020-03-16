Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarının geçtiğimiz pazartesi yaklaşık yüzde 30 gerilemeyle 31 dolara düşmesi ve son dört yılın en düşük seviyesini görmesi, en çok petrol üreticisi dünya devlerinin hisse fiyatlarını ve piyasa değerlerini etkiledi. 14 petrol firmasının hisse ve piyasa değerlerinden derlenen verilere göre, piyasa değerinde en yüksek düşüşü Suudi Arabistan millî petrol şirketi Saudi Aramco yaşadı. Dünyanın en değerli şirketi Saudi Aramco’nun hisse başına değeri, Suud borsası Tadawul’da 8-12 Mart’ta yüzde 12,1 düşerken, şirketin piyasa değeri ise 230 milyar dolar azaldı. Saudi Aramco’nun ardından piyasa değerinde en yüksek kaybı yaşayan petrol firması ise Hollandalı Royal Dutch Shell oldu. Şirketin hisse başına değeri 9-13 Mart’ta yüzde 30,8 azalırken, piyasa değerinden ise 48,3 milyar dolar silindi. Bunu, söz konusu beş işlem gününde piyasa değerinde 33,7 milyar dolarlık kayıp görülen Fransız Total izlerken, firmanın hisse değeri bu dönemde yüzde 29,9 azaldı. Söz konusu tarihler arasında, İngiliz BP’nin hisseleri yüzde 30,1 ve piyasa değeri 29,5 milyar dolar düşerken, İtalyan Eni’nin ise hisseleri yüzde 32,4 ve piyasa değeri 13,5 milyar dolar azaldı. Norveçli Equinor’un ise bu beş işlem gününde piyasa değerindeki azalma 12,7 milyar doları bulurken, hisseleri yüzde 27,2 değer kaybetti.

RUSYA’DA KAYIP 30 MİLYAR DOLAR

Suudi Arabistan’la Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında üretim kesintisi kararı alamayan Rusya’nın petrol şirketlerinden Rosneft ve Lukoil de hisse ve piyasa değerlerinde kayıplar yaşadı. Moskova borsasında, 10-13 Mart arasındaki dört işlem gününde Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in hisseleri yüzde 32,2 düştü ve piyasa değeri 19 milyar dolar azaldı. Bir diğer Rus petrol şirketi Lukoil’in hisseleri de bu dört işlem gününde yüzde 21,1 gerilerken, piyasa değerinde 11 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

ABD’DE 97 MİLYAR DOLAR SİLİNDİ

Koronavirüs nedeniyle New York borsası 2008’den bu yana en büyük haftalık kaybını yaşarken, hem virüsün düşük petrol talebi oluşturması hem de OPEC sebebiyle piyasada oluşacak arz fazlası, Amerikalı petrol şirketilerinin hisselerini de vurdu. 9-13 Mart arasındaki beş işlem gününde, ABD’nin en büyük altı petrol şirketinin piyasa değeri 97 milyar dolar eridi. ABD’de en büyük kaybı hisse başına değeri yüzde 20,1 azalan ve piyasa değeri 40,5 milyar dolar düşen ExxonMobil yaşadı.

BİR HAFTALIK BİLANÇO

Saudi Aramco 230

Shell 48,3

ExxonMobil 40,5

Total 33,7

BP 29,5

Chevron 22,4

Rosneft 19

ConocoPhillips 15,1

Eni 13,5

Equinor 12,7

Lukoil 11

Schlumberger 10,7

Halliburton 5,2

Baker Hughes 3,4