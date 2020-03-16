Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

42 şehirde Erken Uyarı Sistemi’ni kuran Bakanlık, iki milyon hektarlık alanda sıcaklık ve nem gibi faktörleri önceden tespit ederek üreticilere bilgi veriyor. Böylece ürünler olumsuz hava şartlarından korunuyor. Rekoltenin yükselmesinin önü açılıyor. Erken Uyarı Sistemi ile hastalık ve zararlılarla mücadelede ilaçlamanın gerekli olup olmadığına karar veriliyor. Uygun ilaçlama zamanı belirleniyor ve üreticiler uyarılıyor. Ayrıca havanın sıcaklığı, nemi, birim alanda düşen yağış miktarı gibi veriler değerlendiriliyor. Ürünlerde hastalık ve zararlı canlıların oluşumu önceden tahmin ediliyor ve zamanında doğru ilaçlama takvimi oluşturuluyor. Bu sayede kayıplar önleniyor. Üreticilere don uyarısında da bulunan sistem, akıllı telefonlarda da kullanılıyor. Mobil uygulama sayesinde bilgiler anında ‘cep’lerde oluyor.