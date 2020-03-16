Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Şubat ayı ‘Konut Satış İstatistikleri’ verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Ocak ayında ise 113 bin 615 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları Şubat ayında 43 bin 733 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391,9 oranında artış göstererek 43 bin 733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 281 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 75 bin 20 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Şubat ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 75 020 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 381 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 63,5 oldu. Ankara 7 bin 399 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 541 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 37 bin 303 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 artarak 37 bin 303 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 326 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 305 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 370 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 81 bin 450 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,8 artış göstererek 81 bin 450 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 336 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,7 oldu. Ankara 10 bin 21 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 299 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Şubat döneminde yüzde 53,5 arttı

Ocak-Şubat döneminde 232 bin 368 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 oranında artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde ipotekli konut satışı yüzde 457,3 oranında artarak 85 bin 970, diğer satış türlerinde ise yüzde 7,7 oranında artarak 146 bin 398 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 oranında artarak 73 bin 343 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 81,3 oranında artarak 159 bin 025 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 2020 yılı Şubat ayında 4 bin 5 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı bin 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 konut satışı ile Yalova ve 115 konut satışı ile Bursa izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 721 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi.