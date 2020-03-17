Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evden çalışma, evden eğitim gibi metotları seçenler, eve alışverişi tercih edince sanam mağazaların ciroları ikiye katlandı. Avantajix ortağı Güçlü Kayral “Sisteme yeni geren müşterilerin büyük çoğunluğunu kadın çalışanlar oluşturuyor. Çalışan kadınlar öğle tatillerinde iş yerinden çıkıp dolaşmak yerine ofiste kalıp alışveriş yapmayı tercih ediyor” dedi. Verilen bilgiye göre virüs korkusuyla toplu alımlar yoğunlaşınca 5-10 litrelik su bidonları, beşer kiloluk un, şeker, bakliyat gibi ürünleri de kendisi taşımak istemeyenler, online satın alarak kapısına kadar getirtiyor.