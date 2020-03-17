Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun ve Osmaniye’de başlayan yatırım atağını önce Cezayir, şimdi de Senegal ve Angola’da sürdüren global demir çelik üreticisi Tosyalı Holding, dünyanın en büyük 10 demir çelik şirketi arasında yer alıyor. Dünya ekonomisini etkileyen koronavirüsün çok farklı alanlara etkileri olacağını belirten Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı “Bunun arkasından farklı ekonomik düzenler oluşacak. İnsanlık bu virüsle yaşamayı öğrenecek” dedi. Bu ve benzeri global kriz zamanlarında dahi yatırımlarına her zaman devam ettiklerini açıklayan Fuat Tosyalı “Türkiye’nin ilk özel yassı çelik yatırımını gerçekleştirdiğimiz dönemde, Amerika kaynaklı çok büyük bir kriz başlamıştı. Buna rağmen 1 milyar dolarlı bütçe ile ilk özel yassı çelik üretimini başardık” diye konuştu. Şimdi de İskenderun 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yeni çelik yatırımı için kolları sıvadıklarını açıklayan Tosyalı “Başlangıçta hurdadan üretim yapacak olan tesis, orta vadede madenden çelik üretimine geçecek. 1 milyar dolarlık bu yatırıma 2020’de başlayacağız” ifadelerini kullandı.

SENEGAL VE ANGOLA’YA DA GİDECEK

Üç farklı kıtada, 25 farklı tesisle üretimlerini sürdüren Tosyalı Grubu, 100’ü aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. “Globalizasyon akımının sona ereceğini gördük. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna ürün göndermenin bir sonu olacaktı. Farklı yerlerde refleksler olacaktı. Glokalizasyon olacağı açıktı. Bunu saptadıktan sonra yalnızca Türkiye’den üretmeyi değil, başka yerlerde de üretmeye odaklandık” diyen Tosyalı, Osmaniye, Karadağ ve Cezayir’in ardından Batı Afrika’nın giriş kapısı olan Senegal ve Angola’ya yatırım yapacaklarını açıkladı. Tosyalı Senegal’de “Tosyalı Ekonomi Bölgesi” olarak adlandırılan bir projeye de başladı. Cezayir ve Senegal’in ardından Tosyalı’nın Afrika’daki yeni yatırım noktası Angola olacak.

PEÇETE İNCELİĞİNDE ÇELİK ÜRETİMİ

2009’da Osmaniye’deki yassı çelik yatırımımızı tamamladıktan sonra, Japonya Toyo Kohan şirketinin görüşmek istediğini belirten Fuat Tosyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu ziyaretler sonrasında bize ortak yatırım teklif ettiler. Böylece Türkiye’de Toyota’nın ardından en büyük ikinci Japon yatırımını yaptık. Birlikte 650 milyon dolarlık bir yatırım oldu. Yüzde yüzde 51’i Tosyalı’ya yüzde 49’u Toyo Kohan’a ait. Şimdi bu tesiste Türkiye’de daha öncesinde üretilmeyen bir çok katma değerli ürünü üretiyoruz. Japon sermayesinin Toyota’dan sonra Türkiye’deki bu en büyük ikinci yatırımında peçete inceliğinde katma değerli çelik üretimi yapıyoruz.