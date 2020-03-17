Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL dün gün içinde 6,40'ın üzerini görmüştü, ardından kur gün içinde 6,41 seviyesinde seyretti.

Bugün ise dolar/TL güne 6,42 seviyesinden güne başladı. 

Aynı dakikalarda euro ise 7,17 liradan satılıyor. 