Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL dün gün içinde 6,40'ın üzerini görmüştü, ardından kur gün içinde 6,41 seviyesinde seyretti.
Bugün ise dolar/TL güne 6,42 seviyesinden güne başladı.
Aynı dakikalarda euro ise 7,17 liradan satılıyor.
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Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL dün gün içinde 6,40'ın üzerini görmüştü, ardından kur gün içinde 6,41 seviyesinde seyretti.
Bugün ise dolar/TL güne 6,42 seviyesinden güne başladı.
Aynı dakikalarda euro ise 7,17 liradan satılıyor.
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