Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul, aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranını, ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırıldı.

Konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Borsamızın 12/03/2020 tarih ve 2020/20 sayılı duyurusu ile Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem görmekte olan sıralarda 13/03/2020 tarihinden itibaren aşağı ve yukarı yönlü yüzde 5 olarak uygulanmakta olan devre kesici tetikleme oranı, Pay Piyasası Yönergesinin 27 inci maddesi 2 inci fıkrası uyarınca Borsa Genel Müdürlüğü tarafından ikinci bir duyuruya kadar yukarı yönlü olarak kaldırılmıştır. İlgili sıralarda yüzde 5 devre kesici tetikleme oranı aşağı yönlü olarak uygulanmaya devam edecektir."