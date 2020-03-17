Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li e-ticaret şirketi Amazon.com koronavirüs salgını nedeniyle online alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100,000 yeni depo ve teslimat

ağı personeli alacağını duyurdu.

Müşteriler karantina veya ürün kıtlığı korkusuyla rafları tamamen boşaltırken, perakendeciler yiyecek ve hijyenik ürünleri stokta tutmak için yarış halinde ve iş veya teslimat için çalışanları hazır bulunduruyorlar.

Amazon gibi ABD süpermarket zincirleri Albertsons, Kroger, yoğun bölümlere personel sağlamak ve online siparişleri karşılamak için yeni personel aldı. Bu süpermarket zincirleri aniden koronavirüs nedeniyle restoranda, seyahat ve eğlence işletmelerinde iş arayan insanlara yöneliyorlar.

Amazon dün blog postunda yaptığı açıklamada, "Bu kişilerin, işler normale dönene ve önceki işverenleri onları geri alana kadar onları takımlarımızda memnuniyetle karşıladığımızı bilmelerini istiyoruz" dedi.

Büyük nakliye şirketi United Parcel Service, ticari faaliyetlerde hükümetin artan kısıtlamalarına rağmen kamyon taşımacılığının ve hava teslimatlarının hala devam edeceğini açıkladı.

Küresel olarak 7,100'den fazla ölüme yol açan ve insanların kitlesel olarak tecrit altında kalmasına neden olan koronavirüs, Amazon'da stokların tükenmesine ve bazı teslimatların normalden daha uzun sürmesine neden oldu.

Amazon'un çalışan sayısı mevsimsel olarak dalgalanıyor ve son zamanlarda 798,000 tam ve yarı zamanlı çalışan ile tatil döneminde zirveye ulaşıyor. Amazon'un 100,000 kişi daha işe aldıktan sonra kaç kişiyi istihdam edeceği belli değil. (Reuters)