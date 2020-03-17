BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart’tan başlayarak 250 liraya yükseltildi."
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 liraya yükseltildi
17.03.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 17.03.2020 - 16:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BKM Genel Müdürü Soner Canko: "Yoğun talep nedeniyle temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 18 Mart’tan başlayarak 250 liraya yükseltildi."
Kaynak: AA
Etiketler : temassız ödeme limiti,
688681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/688681.aspx
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