Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

ANALİZ

Bütün dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, piyasalarda bu süreçte sert dalgalanmalar yaşanıyor. Aralarında Borsa İstanbul’un da bulunduğu küresel borsalarda, son bir-iki ayda ortalama yüzde 30 gerileme kaydedildi. Hisse senetlerindeki kayıp ise yüzde 50’lere yaklaşmış durumda. Günlük hareketler en büyük borsalarda bile yüzde 10 aşağı veya yukarı şeklinde gerçekleşiyor. Sadece bu yüksek marjlar bile hareketlerin temel dayanaklardan yoksun, panikle gerçekleşmiş olduğunu gösteriyor. Bugün gelinen noktada borsaların gerçek potansiyelini ölçen ve normalde 1 değerinde bulunması gereken “fiyat/kazanç oranı” 0,5’lerin dahi altına gelmiş durumda. Bu rakam Borsa İstanbul’da da 0,5 düzeyinde seyrediyor. Şirketlerin sahip olduğu nakit, fabrika, bina, arazi, alacaklar gibi değerler; hisse fiyatlarının çok üzerinde... TAV CEO’su Sani Şener, aslında gelinen noktayı güzel özetlemişti: Şirketimizin nakit varlığı, borsadaki değerinin üzerinde!..

Dünkü işlemlerde de ilginç hareketler gerçekleşti. Pazartesi 87.888 puandan kapanan borsa, yatay açıldı. Ardından hızla gerileyerek 81 binli seviyelere çekildi. Endekste kayıpların yüzde 2’yi gördüğü sıralarda, büyük banka hisselerinin primli olması dikkatten kaçmadı. Ardından satışlar devreye girerek, düşüş hızlandı. Bütün göstergeler, aşırı satılmış bir borsaya işaret ediyordu. Öğleden sonra Merkez Bankasının faiz indirimi geldi, endeks toparlanmaya başladı. Bu tarz hareketler bir süre daha devam edecektir.

Sadece F/K oranına bakıldığında BİST100 endeksinde yüzde 40’a varacak yükseliş potansiyeli bulunuyor. Bu oran, belki kârlılıkların biraz düşmesiyle revize olabilir. Ama iki ay önce 125 bin puana dayanmış bir borsadan söz ettiğimizi hatırlayalım. Virüs kaynaklı oluşabilecek tahribatın onarılması biraz zaman alacak. Ancak rasyonel olmayan fiyatlamaların yapıldığı bir ortamda, panik yapmamak kazandıracak.