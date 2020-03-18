Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49 liraya, İstanbul'da 5.69 liradan 5.43 liraya, İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50 liraya gerileyecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Motorinde 27 kuruş indirim
18.03.2020 - 16:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu gece yarısından itibaren olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 27 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indirimin ardından ortalama motorin litre fiyatı Ankara'da 5.75 liradan 5.49 liraya, İstanbul'da 5.69 liradan 5.43 liraya, İzmir'de ise 5.76 liradan 5.50 liraya gerileyecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : motorin,indirim,kuruş,
688967 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/688967.aspx
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