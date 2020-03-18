Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GAZDAŞ, küresel pandeminin yayılması doğrultusunda aldığı önlemler dahilinde çalışanlarını ve müşterilerini koruma hedefiyle Gaziantep bölgesindeki hizmet ofislerinde periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken hem personelin hem de müşterilerin sağlığı için ateş ölçümleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Ayrıca müşteri hizmetleri ofislerine giden abonelerine dezenfektan, maske, eldiven ve güvenli mesafe için bariyer kullanarak hizmet vermeye devam eden şirket, web sitesi, e-devlet ve çağrı merkezi üzerinden de işlemlerin gerçekleştirilmesini sağladı.

Abonelerine gazdas.com internet sitesi, e-devlet, 0850 222 9 429 numaralı çağrı merkezi ve sertifikalı iç tesisat firmaları aracılığıyla ofislerine gitmeden online olarak işlemlerini gerçekleştirebilme imkânı sunan şirket, bu kanallar aracılığıyla bağlantı anlaşması, abonelik sözleşmesi ve abonelik iptal işlemlerinin yapılmasını sağlıyor. Bağlantı ve güvence bedeli ödeme işlemleri SMS olarak vatandaşa iletilen link aracılığı ile web sitesi üzerinden online ödeme olarak yapılabiliyor.

Ayrıca GAZDAŞ, web sayfasında belirtilen bankaların internet veya mobil bankacılık adresleri üzerinden banka şubelerine gitmeden faturaların ödenmesi ya da otomatik ödeme talimatı verilmesi de tedbir açısından önerilen önlemler arasında yer alıyor.