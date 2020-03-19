Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çatıya kurulan güneş enerjisi sistemleri hem evde hem sanayide 30 yıl boyunca ücretsiz elektrik kullanımına imkân sağlıyor. Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Sanayi Derneği (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, evinin çatısına güneş enerjisi santrali kurmak isteyenlere 10 kilovatlık sistem için kolaylaştırılmış yöntemin söz konusu olduğunu belirtti. Evinde aylık ortalama 100 lira fatura ödeyen bir abonenin bir yılda 1.200 lira, 10 yılda en az 12 bin lira fatura ödeyeceğini söyleyen Demirdağ “10 bin liralık güneş paneli yatırımı yapıldığında yaklaşık olarak 5 yılda kendini amorti eder. Ondan sonraki 25-30 yıl elektrik bedava” örneğini verdi. Sanayiciler için bakıldığında da aylık 10 bin lira elektrik faturası olan bir sanayici, yılda 120 bin lirayı elektriğe ödüyor. Bu kişi 600 bin liralık güneş paneli yatırımı yaparsa, bu bedelin kendini amorti etmesi 5 yıl sürüyor. Bu süreden sonra sistem artık elektriğini bedavaya getirmiş oluyor.

VERİMLİLİK ÇOK ÖNEMLİ

Bir hanede elektrik üretimi için önerilen miktar 10 kilovatlık bir sistem. Bunun proje ve mühendislik süresi 3 ay. Paneller seçilirken en verimlilerinin seçilip işinde uzman şirketin tercih edilmesi hâlinde 30 yıla kadar verimli kullanmak mümkün. Verimi düşük panel alınması hâlinde zarar etme ihtimali yüksek.

İKİ GÜNDE KURULUM

İşlemler tamamlanınca kurulum iki günde tamamlanıyor. Bir kişi, 500 kilovatsaat elektrik üretip 300’ünü kullanıyorsa, devlet kullanıcıya 200 kilovatsaat için ödeme yapıyor. Tam tersi, 300 üretip 500 kullanıyorsa da kullanıcı elektrik bedeli ödüyor.