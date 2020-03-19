Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

9 Mart’ta Ticaret, Sağlık, İçişleri, Dışişleri, Tarım ve Orman, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları ile TİM ve UND yetkilileriyle bir toplantı yapıldı. Toplantı neticesinde özellikle İran’a açılan Kapıköy sınır kapısında geçişin ilk olarak sınırlı sayıda vagon ile İran yönüne taşımalara açılmasına karar verildi. Ayrıca İran tarafından Türkiye’ye gelecek boş veya dolu vagonların oluşturulan tampon bölgede dezenfekte edilerek dört saat süreyle havalandırılması kararlaştırıldı. Benzer uygulama Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda da Orta Asya ülkelerine yapılacak taşımalarda geçerli olacak.

Denizcilik Genel Müdürlüğü de yayınladığı genelgeyle “Amatör Denizci Belgesi ve Kısa Mesafe Telsiz Operatörü” yeterlik eğitim ve imtihanlarını ileri bir tarihe ertelendi. Tedbirler kapsamında gemi adamı işlemlerine de kısıtlamalar getirilirken Türkiye’ye dönüş yapamayan gemi adamlarının sertifikaları da üç ay süreyle uzatılacak.