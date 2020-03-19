Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu bildirdi. Koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmesiyle ülke genelinde alınan tedbirlerin bir ileri aşamaya taşındığını açıklayan Bakan Pakdemirli, “Tarım ve Orman Bakanlığı olarak dünyada Covid-19 vakalarının görülmeye başlandığı tarihten itibaren olası senaryolar üzerinde çalışarak gerekli tedbirleri haftalar öncesinden almaya başladık. Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedarik zincirinde şu an için bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki dönemde de herhangi bir olumsuz durum beklenmemektedir” dedi. TMO stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğunu vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti: TMO, hububat ve bakliyat satışlarına sezon sonuna kadar devam edecek. Ayrıca TMO stoklarında yer alan pirinç, nohut ve mercimekler toptan satışların yanı sıra halkımızın uygun fiyatla tüketebilmesini teminen ülke genelinde yayılmış yaklaşık 150 TMO satış noktasında perakende olarak da satılmaktadır. TMO iş yerlerine erişim imkanı olmayan tüketicilerimiz ise ‘https://www.epttavm.com’ online satış sistemi üzerinden ürünleri temin edebilmektedir. Bunun yanında kısa süre sonra hasat sezonu başlayacak olup mevsim koşulları dikkate alındığına üretim yönüyle bir sıkıntı görülmemektedir.

e-ÇİFTÇİ ÇAĞRISI

Bakan Bekir Pakdemirli, üreticilerin tarımsal desteklere ilişkin başvurularını e-Çiftçi portali üzerinden online yapabileceklerini bildirdi. Pakdemirli “Üreticilerimiz https://eciftci.tarbil.gov.tr adresinden mobil uygulamamızı indirerek ya da e-Devlet şifresiyle giriş yaparak tarım, hayvancılık, genel ve destek başvuruları gibi birçok işlemi online yapabilirler” ifadesini kullandı.