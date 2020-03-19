Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatları şubat ayı başından bu yana virüs salgınının etkisiyle düşüyor.

9 Mart'ta ise Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki anlaşmazlık ile tarihi fiyat çöküşü yaşandı.

Petrol o gün 45 dolardan 31 dolara indi.

Dün ise 24 dolara kadar gerileyerek 1,5 yılın dibini gördü.

Bir varil petrol 159 litreye eşit. Bu hesaba göre, petrolün litresi 15 cente denk geliyor. Bunun da Türk lirası karşılığı yaklaşık 1 lira ediyor.

Türkiye'de bir şişe su ise ortalama 2 lira. Yani 1 litrelik su yerine 2 litre ham petrol alınabilir.