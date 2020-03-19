Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankalar, koronavirüs salgını sebebiyle müşterilerin finansal işlemlerini daha hızlı ve kolay yoldan gerçekleştirebilmeleri için bir takım uygulamaları hayata geçirdi.

Müşterilerin bankaların dijital kanallarını tercih etmesi tavsiyesinde bulunan bankacılar, her türlü işlemin mobil bankacılık, internet bankacılığı, çağrı merkezleri, ATM ve SMS kanallarından kesintisiz yapılabildiğini ifade etti.

Bankalar, dünyayı saran yeni tip koronavirüs salgınının ardından hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını ön plana alan önlemleri uygulamaya aldı. Bu çerçevede sektörün büyük çoğunluğu ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya çıkardı.

Bankacılar, müşterilerin sağlığını ön planda tutarak, mecburiyeti olmayan müşterilerin Kovid-19 tehdidi ortadan kalkana kadar şubelere gelmemelerini ve dijital kanalları kullanmalarını önemle tavsiye etti.

Sektördeki bankaların çoğunluğu müşterilerin nakit ihtiyacını karşılamak için sık sık ATM'lere gelmemeleri için günlük minimum para çekme limiti 5 bin liraya çıkardı.

Bankalar aynı zamanda ATM, internet, mobil bankacılık kanalları ve Müşteri iletişim Merkezleri üzerinden EFT ve havale işlemlerini belirli süreliğine ücretsiz hale getirdi.

Öte yandan bankalar, emekli aylığı alan vatandaşlara yönelik olarak, koronavirüs salgını nedeniyle emekli promosyonu işlemleri için şubelere gitmeden, dijital bankacılık kanalıyla bu işlemlerin yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.