Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) duyurduğu "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini açıkladı

Virüsün etkileri nedeniyle alınması gereken önlemlere ilişkin hafta başında gündeme getirdikleri önerilerin büyük bir kısmının söz konusu paket içinde yer aldığına dikkati çeken Özdebir, şöyle devam etti:

"Koronavirüs etkisiyle ekonomide faaliyetlerin durma aşamasına geldiği bir dönemde, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik aktivitelerin devamlılığı için uygulamaya konulan Ekonomi İstikrar Kalkanı paketi yerinde ve zamanında atılmış bir adımdır. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, paketin hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz."

Pakette ağırlıklı olarak ekonominin talep tarafının ön plana çıkarıldığını, reel sektör tarafında ilave adımların atılması gerektiğini vurgulayan Özdebir, önerileri içinde de yer alan finansman tarafındaki kararların bu açıdan önemli ve doğru adımlar olduğunu bildirdi.

Özdebir, bazı sektörleri kapsayan SGK primi ve vergiyle ilgili kararların imalat sanayisinin tümünü kapsayacak şekilde genişletilmesi, ihracat işlemlerinde navlun ücret artışının kontrolünün sağlanması ya da sübvanse edilmesinin üretimin devamlılığı açısından önemli olduğunu kaydetti.

"2021 ferah bir dönemin başlangıcı olacak"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi ve Esteworld Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu paketin, Türk ekonomisi, KOBİ’ler ve holding şirketleri için can suyu niteliğinde olduğunu dile getirdi. Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin altışar ay ertelenmesinin her sektöre nefes aldıracağını belirten Terziler, şunları kaydetti:

"Bunun yanında Kredi Garanti Fonu’nun 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılması olumlu karşılanacaktır. 1-2 güne kadar başvuru şartları ortaya çıkacaktır ve kimler uzun vadeli ve düşük faizli kredi kullanabilecek bu belli olacak. Yaşlılarımızın ve emeklilerimizin hem psikolojilerini hem de ekonomilerini düzeltecek adımlar da atıldı. İhtiyaç sahibi insanlara 2 milyar TL gibi bir tutarın ayrılması çok önemli bir sosyal sorumluluk yönetimi ve uygulamasıdır. 80 yaş üstü insanlarımız için evde sağlık hizmeti ‘kimsesizlerin kimsesi olan’ bir devletimiz olduğunu açıkça gösteriyor. Hayırlı bir sürece girdik. Dünya bir imtihandan geçiyor. 2021 ve sonrası ülkemiz ve dünya için ferah bir dönemin başlangıcı olacaktır."

" İhtiyacı olan tüm KOBİ’lerin faydalanacağını düşünüyoruz"

Hırdavat Sanayici ve İşadamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise destek paketinin "yüreklere su serptiğini" ve söz konusu paketin firmalar için can suyu olacağını dile getirdi.

İç hava yolu taşımacılığında da 3 ay süreyle KDV oranının yüzde 18’den yüzde 1’e indirilmesinin fiyatlara olumlu yönde yansıyacağını belirten Tecedlioğlu, "Nakit akışı bozulan firmalarla ilgili bankaların üç ay ertelemeli kredi finansmanı ve özel paketler sağlayacak olması ise son derece kritik. Sektörümüz, başvuru şartlarının açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Halkbank'ın KOBİ’lere yönelik üç ay ötelemeli kredi desteği de çok önemli bir adım. Özellikle Anadolu’da ve küçük ilçelerde Halkbank şubelerinin fazla olması tüm sektörler ve KOBİ’ler için çok önemli." ifadelerini kullandı.

İhracat stoku ile ilgili finansman desteğinin de takdire şayan bir destek olduğunu kaydeden Tecedlioğlu, "Ürünlerimizi şu an zaten gönderemiyoruz ve lojistik anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Her bir tır için 14 şoför olması gerekiyor. İhracatçılara yönelik stok koruma paketi bize ciddi bir destek sağlayacak. Kredi Garanti Fonu’nun 25 milyar TL’den 50 milyar TL’ye çıkarılması beklediğimiz bir destekti. İhtiyacı olan tüm KOBİ’lerin faydalanacağını düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Bu çalışmalar topluma güven veriyor"

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de şunları kaydetti:

"Bu açıklanan paket üzerine düşünülmüş ilk çalışma. Sosyoloji ve psikoloji bu süreçte çok önemli. Bu çalışmalar topluma güven veriyor. Fabrikaların çalışmaya devam etmesi, bizim gibi büyümesi özelikle sanayi ve ihracat odaklı olan bir ülke için çok önemli ve kıymetli. Şu anda teminat sıkıntısı çeken firmalar için KGF çalışması çok kıymetli. Bu süreçte siparişleri iptal edilen, ertelenen, alacaklarını tahsil etmede geciken, bu yönü ile döviz nakit akışı bozulan ihracatçı firmalarımıza Eximbank vasıtasıyla farklı kolaylık, destek ve teşvikleri beklediğimizi söylemek isterim. Bu süreci önce insanlık, sonra da ülke olarak en az hasar ile atlatmamız aydınlık geleceğimiz için çok önemli. Yine bu süreçte özellikle özel bankaların tutumları ve yaklaşımları kritik öneme sahip."

"Krizi ekonomimiz için fırsata çevirebiliriz"

Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan ise, "Devletimiz bu zor günlerde 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldı. SGK primlerini 6 ay öteleyip, firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri 3 ay ötelendi ve gerekirse finansman desteği verileceği belirtildi. KGF limit 25 milyardan 50 milyara çıkartıldı ve asgari ücrete de destek gibi tedbirler alındı. Emeklimizin maaşında güncellemeler yapılıp 80 yaş üzeri insanlarımıza da bazı sağlık desteklerinde bulunulacağı belirtildi. Devletimiz pandemik salgınının başından beri oldukça tedbirli ve şeffaf davranıp milletimizin yanında olduğunu göstermiştir. Tüm bunlarla birlikte bu krizi ekonomimiz için fırsata çevirip, Türkiye’nin tüm üstün özelliklerini gösterip, tedarik merkezi olma olasılığımızı daha da artırabiliriz." ifadelerini kulandı.

"Üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamının sağlanacağına inanıyoruz"

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar da halkın sağlığı için alınan tüm kararları DİŞSİAD olarak desteklediklerini bildirdi.

Zamanında alınan kararlar ile hastalığın önlenmesinin ve tedavisi için atılan adımların sevindirici olduğunu aktaran Uçar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbir paketini olumlu karşıladık. Salgın sebebi ile ülkemiz de diğer dünya ekonomileri gibi etkilendi. Açıklanan tedbir paketi ile üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan devamının sağlanacağına inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreçleri de atlatacağımıza inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Yöneticilerimizin yaşlı jenerasyonun ayaklarına hizmet sunması çok kıymetli"

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucusu Cengiz Özgencil de, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da altını çizdiği gibi gelişmiş ülkeler yaşlı jenerasyonlarına değer vermezken bizim yöneticilerimizin onların ayaklarına hizmet sunması çok kıymetli. Ekonomik tedbirler KOBİ’lerimiz ve firmalarımız için kritik öneme sahip. Bu günleri her kriz döneminde olduğu gibi dayanışma içinde atlatacağız." ifadelerini kullandı.

"Memnuniyetle karşılıyoruz"

Güneydoğu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, mesajında, paketi memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Tüm dünyayı tehdit eden virüs salgınının üretim ve ihracatı olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Altunkaya, açıklanan 100 milyar liralık kaynağın zorlu sürecin atlatılmasına büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Paketin, tüm sektörleri ve toplumun dar gelirli kesimlerini de destekleyen son derece kapsamlı bir paket olduğuna dikkati çeken Altunkaya, "Tüm dünya koronavirüsle mücadele ediyor. Hükümetimiz de gerek vatandaşlarımızın sağlığının korunması gerekse üretim, ihracat ve istihdamın zarar görmemesi için önemli tedbirler alıyor. İhracatçılar olarak, bu zor günleri atlatmamıza büyük katkı sağlayacak olan bu tedbirleri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Altunkaya, dış satımdaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilmesinin sevinçle karşılandığını kaydetti.

"Adeta can suyu"

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve acilen yürürlüğe konan ekonomik paketin sevindirici olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin salgında uygulanan tedbirlerle diğer ülkelere göre önemli bir yol kat ettiğini belirten Çıkmaz, şunları kaydetti:

"Açıklanan 100 milyar liralık bu paket üreticilerimizi, sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacaktır. Hepimizin bundan sonraki süreçte daha dikkatli olması, insan sağlığı konusunda atılacak öncelikli adımlarla bizleri bekleyen tehlikenin bertaraf edilmesine katkı sunması önemlidir. Paket, özetle toplumun bütün kesimleri için adeta can suyu özelliği taşıyor."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de paketin devreye alınmasının piyasalara büyük bir moral vereceğini bildirdi.

Türkiye'nin bu zorlu süreçten kamu-özel sektör dayanışmasıyla çıkacağını vurgulayan Kileci, küresel boyuttaki bu sorunu en az etki ile atlatmak için herkesin yetkililerin açıkladığı tedbirlere uyması ve toplumsal dayanışmayı en üst noktaya çıkarması gerektiğini belirtti.

"Motivasyon arttırıcı bir paket oldu"

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ŞUTSO) Halil Peltek ise koronavirüs salgınının etkilerini azaltmak için hazırlanan desteklerin sürecin atlatılması açısından büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

İş dünyasının taleplerinin pakette yer almasından büyük memnuniyet duyduklarına belirten Peltek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 milyar liralık bu paket üreticilerimiz, sanayicilerimiz, ihracatçılarımız ve esnafımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı, iş dünyasını rahatlattı. Her kesimden paketle ilgili çok olumlu tepkiler aldık, motivasyonu arttırıcı bir paket oldu. Türkiye bu zorlu süreci şimdiye kadar başarılı bir şekilde yürütmeyi başardı. Önümüzdeki dönemde de en az hasarla bu süreci atlatmayı ve en kısa zamanda hayatın her anlamda normale dönmesini arzu ediyoruz."

"Destekler çok kıymetli"

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, AA muhabirine, hükümetin Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için açıkladığı 100 milyar liralık bir kaynak setinin olumlu bir adım olduğunu söyledi.

Pakette, özellikle ihracatçılar açısından önemli maddelerin yer aldığını vurgulayan Bahar, "Verilen destekler çok kıymetli. En azından ihracatçımızın nefes almasını sağlayacaktır." dedi.

Tedbirler kapsamında salgından etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay öteleneceğini, gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacağını belirten Bahar, ihracatta bir yavaşlama sürecinin yaşandığını, bu dönemde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verileceğini bildirdi.

Kredi Garanti Fonu (KGF) limitinin de 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkarıldığını anımsatan Bahar, bunun da önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Kovid-19 salgınına yönelik devletin en başından itibaren temkinli adım attığını ifade eden Bahar, "Yoğun bir talep gelmeden hükümetin, önemli bir finansal paketi hayata geçirmiş olması son derece olumlu bir etki oluşturdu. Önümüzde belirli olmayan bir süreç var. Sorunları el birliğiyle aşacağız." diye konuştu.

"Böyle bir destek iyi oldu"

BAİB Başkan Yardımcısı ve Wbt Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Civan da salgının etkilerinin özellikle bu aydan sonra daha fazla hissedileceğini, böyle bir paketin açıklanmasının olumlu olduğunu söyledi.

Pakette ihracatçılar için özel desteklerin bulunduğunu aktaran Civan, "Stokların finanse edilebilmesi, kredi desteği çok olumlu gelişme. Özellikle Avrupa'da yaşanan salgın nedeniyle birçok sektör bundan olumsuz etkilenecektir. En büyük pazarımız da Avrupa Birliği ülkeleri, herhangi olumsuzluk olmaması için böyle bir destek iyi oldu." dedi.

Bazı kredilerin ertelenecek olmasının ve Kredi Garanti Fonu'nun limitinin de iki katına çıkarılmasının ihracatçı açısından olumlu destek olduğunu vurgulayan Civan, "KOBİ boyutundaki ihracatçı firmalar, bu destekten faydalanıyor. Hepsi olumlu karşıladığımız destekler. İnşallah belirsizlik kısa sürede tamamlanır, iş dünyasında da çarklar normal bir şekilde dönmeye başlar." diye konuştu.

"KGF limitinin artırılması olumlu katkı sağlayacaktır"

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz da kredilerin ertelenmesinin olumlu olduğunu söyledi.

Sektörün en verimliği olduğu bir dönemde küresel salgın krizinin yaşandığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yoğun çalıştığımız sezonda ihracatımız olumsuz yönde etkilendi. Normal şartlarda bir kaç ay sonra sektörde yavaşlama olacak. Bu açıdan kredilerin en az bir yıl gibi bir dilimde ertelenmesini bekliyoruz. Faizlerin de ertelenmesi iyi ama süre açısından kısa. Kredi Garanti Fonu limitinin 50 milyar liraya çıkarılması sektöre olumlu katkısı olacaktır. Ek kaynaklar bizim için her zaman önemli. Asgari ücret desteği de son derece olumlu bir yaklaşım."