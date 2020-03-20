Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Buna göre geçici teminat tutarı 25 milyon lira olan ihale 12 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Aydın-Denizli Otoyolu, İzmir’den Antalya’ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 154 kilometre uzunluğundaki ikinci etabını oluşturuyor.

Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi geçtiğimiz yıl düzenlenmiş ve ihaleyi Çinli konsorsiyumun kazanmasına rağmen firmanın gereklilikleri yerine getirmemesi sonrası iptal edilmişti. Yapım süresi azami üç yıl olarak planlanan yolun her iki kesimi için trafik garantisi verilecek.

154 kilometrelik otoyol bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ile beş hizmet tesisi yer alıyor. Sonraki etaplarda ihalesi yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya hattındaki 580 kilometrelik devlet yolunda 6-7 saat süren seyahat, 440 kilometrelik otoyolla 3-3,5 saate inecek. Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla da iki turizm kenti arasında kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Otoyol tamamlandığında aynı zamanda Pamukkale, Efes antik kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak.