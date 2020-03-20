Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanko Holding Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, müşterilere ve topluma karşı duyarlılıklarının bir gereği olarak 31 Mart 2020 tarihine kadar Sanko şirketlerinden yapılan tüm satışların vadelerinin, “vade farklı ilave edilmeksizin 60 gün ertelendiğine” dikkat çekildi. Bunun yanı sıra, müşterilerin mevcut borçlarının tamamına ilave 60 gün vade tanındığı belirtilen açıklamada “İçerisinde bulunduğumuz hassas dönemden çıkışımız için herkesi bireysel tedbirlerinin yanı sıra, kurumsal ve ekonomik katkıları da sunması gerektiğine inanıyoruz. Her zaman çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ülkemizin çıkarını ön planda tutarız. Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu anlayışla var olduk, olmaya da devam edeceğiz” denildi.