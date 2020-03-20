Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, masaların arasındaki mesafe bir metreden az olmayacak şekilde düzenleme yapılacak. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli olacak. Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak. Eczaneler de yeni tip koronavirüs bulaşma riskini azaltmak amacıyla hastaların birbirinden en az bir metre aralıklarla durmaları için zemin bandı gibi ekipmanlar kullanacak. Eczane mekanlarında işaretleme yapılarak, her metrekareye bir kişi olacak şekilde mesafe korunacak.

OTELLERDE AÇIK BÜFE YERİNE KAHVALTI TABAĞI VE SET MENÜ TAVSİYESİ

Türkiye Otelciler Birliğince (TÜROB), koronavirüs salgınının önlenmesi çalışmaları kapsamında üye otellerde kahvaltı, öğle ve akşam yemeği servisinde açık büfenin kaldırılarak “kahvaltı tabağı ve set menü” uygulamasına geçilmesi tavsiye edildi.