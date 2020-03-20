Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Avrupa’da yayılmasının ardından Türkiye’de de görülmeye başlaması temizleyici, dezenfektan, güzellik, cilt bakım, saç bakım ve kolonyaya olan ilgiyi arttırdı. Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, sektörde bu süreçte üretim tedbirlerinin alınmasının önemli olduğunu söyledi. Koronavirüsün sektöre etkilerini değerlendiren Zengin “İnsanların psikolojisi açısından baktığımızda, koronavirüsün kozmetik satın almadaki ihtiyacın artıracağını düşüyorum. Çünkü kozmetik geniş bir sektör. Temizleyici, dezenfektan, güzellik, cilt bakım, saç bakım ve birçok alanı içinde barındırıyor. Son zamanlarda dezenfektan tarafı ve temizleme tarafı çok daha ileri gidecek. Kolonyayı ele alalım. İleri yaştakilerin ya da anne ve babalarımızın kullandığı bir ürün gibi görünürken, şimdi herkes kolonya alma peşinde. Bizim bunu doğru değerlendirmemiz çok önemli. Diğer taraftan kolonyayı alırken dikkatli olmamız lazım. Regülasyon dışı yapılan ürünler bugünlerde ayırmak çok zor. Fırsatçılara aman vermeyelim’’ diye konuştu.

EN TEMİZ ÜLKELERDEN BİRİYİZ

Kolonya üretiminde alkol sıkıntısı yaşandığına dikkat çeken Zengin şunları kaydetti: Biz üretici olarak son zamanlarda kolonyanın esas ham maddesi olan alkol tedarikinde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Fiyatlarda da fahiş artışları görüyoruz. Normalde bir dolara ya da bir doların biraz altında aldığımız metil alkol, bugün beş dolara kadar fiyat görebiliyor ve fiyatlar günlük değişebiliyor. Vade konuşulmuyor ve ödemenin peşin yapılması durumu da söz oluyor. Bütün ülkeler alkol ihracatına sınırlama getiriliyor. Avrupa’da kolonya kültürü yok. Hatta birçok Avrupalı kolonya âdetimizi küçümserken, bizim bu âdeti sürdürmüş olmamız çok güzel bir gelenek. Onlar hoş koku için kolonya kullanıyorlardı ama biz hoş kokunun yanı sıra temizlenme gibi hedefimiz de vardı. Buradan şunu anlıyoruz; Avrupa ve Asya’nın arasında en temiz ülkelerden bir tanesi Türkiye.

İhracata getirilen sınırlamaya da değinen Zengin, sektörün doğru adımlarla büyüyebileceğini ifade etti.

‘’İtalya’daki fuara önceden mail atmıştık’’

İtalya’da düzenlenecek olan kozmetik fuarının iptaline ilişkin 7 Şubat’ta mail attıklarını hatırlatan Zengin ‘’İtalya’da sektörün en büyük fuarı düzenlenecekti. Bu fuara üç bin firma ve 200-300 bin ziyaretçi katılıyor. Bu fuar geçtiğimiz hafta organize edilecekti. Biz 7 Şubat’ta fuar yönetimine bir yazı yazdık. Fuarın iptalinin söz konusu olup olmadığını sorduk. Organizasyon yetkilileri ise tüm tedbirlerin alındığını fuarın yapılacağını belirttiler. Sonra fuarın yapılacağı tarihe 15-20 gün kala bir erteleme olduğunu bize ilettiler. Bir hafta önce tekrar bir erteleme yapıldığını söylediler. Bizim koronavirüsü ciddiye aldığımız kadar bunu ciddiye almayan Avrupa ülkeleri vardı. Biz, hiç paniğe kapılmadan bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Üretim alanlarımızı her gün düzenli olarak dezenfekte ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.