Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konfor Yatak mağaza sayısının 21’e ulaştığını, bu sayıyı hızlıca 60’a çıkarmayı planladıklarını söyleyen Gönen, 35 olan Konfor mağaza sayısını da 100’e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Gönen “Mağazalarımız ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunuyor. Ancak 81 ilin 70’inde tüketicimizle buluşmayı hedefliyoruz. Köklü bir markayız, ama modern konseptli süreci yeni başlattık. İlk modern konseptli mağazamızı 2018’in mart ayında hizmete açtık. İki yıldır da mobilya ve yatakta toplam 50’yi aşkın mağaza sayısına ulaştık. Hedefimizin şu an üçte birine ulaştık. 160 mağazaya ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Turquality için bu yıl başvuru yapacaklarını vurgulayan Gönen “Yılda 20 milyon dolar ihracat yapıyoruz. Yıl sonu hedefimiz ise 25 milyon dolar. Turquality sürecinin ardından 2022 sonrası ihracatımızın 50 milyon dolar düzeyine yükselebileceğini öngörüyoruz. AB ağırlıklı olarak büyüme hedefimiz var. Almanya, İngiltere, Romanya, Fransa gibi ülkelerde konsept mağazalar açarak daha da büyümek istiyoruz. Mevcutta 7 olan yurt dışı konsept mağaza sayımızı, Turquality sonrası 35’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.