Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Toplantıda, bakanların yanı sıra sektör temsilcileri de kendi alanlarındaki sorunları ve önerileri dile getirdi. Erdoğan toplantıda, virüsle mücadelede önümüzdeki 3 haftanın önemine vurgu yaptı. İnsan sağlığının öncelikli konu olduğunun altını çizen Erdoğan “İnsanlar kendilerini nasıl koruyacağını bilmeli. Mümkün olduğunca sokağa çıkmamalı. Dünya bu konuda çok geç kaldı. Biz ocak ayından beri tedbirlerimizi aldık. İşe gitmek zorunda olanlar, hijyen kurallarına uymalılar. Sağlık Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı da bu konuda destek vermeli” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, fahiş fiyat artışlarıyla ilgili de sert konuştu. Erdoğan “Fiyat artışlarıyla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bunu yapanları en ağır şekilde cezalandıracağız. Zaten bunlar çok düzgün ticaret yapmayan insanlar. Herkes yüzde 10-15 kâr marjı ile değil de, bir vurguna dönüştürmek istiyor. Ona da müdahalelerimizi sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.