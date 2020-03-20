Dolar - euro kaç TL oldu? İşte son durum! Dün gece en düşük 6,4679'u gören dolar/TL sabah saatlerde 6,52'de işlem görüyordu.

Dolar/TL haftanın son işlem gününde 6,51 TL'den güne başladı.

Euro ise aynı dakikalarda 6,99 TL' den işlem görüyor. 