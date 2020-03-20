Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 bin yeni personel alacak
20.03.2020 - 11:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2 bin kadronun müjdesini veriyoruz.
Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı,
689505 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/689505.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER