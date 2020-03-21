Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bastian, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle dünya tarihinin en büyük ekonomik zorluğuyla karşı karşıya olunduğuna dikkati çekti.

Şirketin gelir görünümünün seyahat talebindeki azalmayla kötüleşmeye devam ettiğini vurgulayan Bastian, "Haziran çeyreğinde gelirlerin geçen yıla göre 10 milyar dolar azalacağını tahmin ediyoruz, bu yüzde 80'lik bir düşüşe eşit." değerlendirmesinde bulundu.

Bastian, virüsün genel ekonomide neden olduğu hasar göz önüne alındığında, salgının kontrol altına alınmasının ardından toparlanmanın uzun zaman alacağını ifade etti.

Şirketin gönüllü olarak ücretsiz izin alan 13 bin çalışanına teşekkür eden Bastian, bunun şirketi desteklemeye yönelik yapılabilecek en önemli şey olduğunu ifade etti.