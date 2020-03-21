Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CarrefourSA, bu kapsamda AVM’ler içerisinde yer alan mağazalar hariç geri kalan tüm mağazalarını yarından itibaren 08.00 – 09.00 saatleri arasında sadece 60 yaş ve üzeri müşterileri için açacak. Firma ayrıca Türkiye’nin 52 ilindeki toplam 630 marketinde müşterilerinin sağlığını düşünerek kasalarına cam paravanlar kurdu. Bunun yanı sıra kasa sıralarında sosyal mesafeyi korumak adına da yerlere 1,5 metre aralıkla sosyal mesafe kuralı getirdi. Uygulamalar, kısa zamanda tüm mağazalarda yaygınlaşacak. Migros da tüm mağazalarına “1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur” uyarısı koydu. Müşterilerle yakın temasta olan çalışanlarına maske kullanımına başlayan Migros, ayrıca kasiyerler için siperlik uygulamasını deniyor. Migros’un 81 ildeki tüm mağazalarındaki kasalarda, daha az temas için kredi/banka kartı kullanımının temassız olarak yapılması sağlanıyor.